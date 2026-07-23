Kütahya\'da Elektrik Hatları Yangın Çıkardı

Kütahya'da elektrik hatlarından kaynaklı çıktığı iddia edilen orman yangını, köylülerin ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Kütahya - Eskişehir kara yolunun 11. kilometresinde, merkeze bağlı Ahmetoluğu Köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, elektrik hatlarından kaynaklı bir orman yangını çıktı. Çevreye yayılan alevleri ve dumanları fark eden köylülerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de bölgede soğutma çalışması yaparak alevlerin yayılmasını önledi.

"Eğer köylü yetişmeseydi dağlar, taşlar yanacaktı"

Bölgede elektrik hatlarından kaynaklı benzer sorunlar meydana geldiğini öne süren Ahmetoluğu köyü sakinlerinden Alaattin Arayan, "Buradaki elektrik hatları sebebiyle 2-3 senedir aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Eğer köylü yetişmeseydi çok büyük bir problem olacaktı; dağlar, taşlar yanacaktı. Çok şükür, zamanında müdahale edildi ve yangın kontrol altına alındı" dedi.

"Yollar bozuk olmasına rağmen müdahalede gecikme yaşanmadı"

Bölgedeki ulaşım sorununa da dikkat çeken Arayan, Ahmetoluğu Köyü'ne bağlı Beşdeğirmen ve Yenice mahallelerinin yollarının bozuk olduğunu belirterek, "Bu arada yollarımız bozuk. Buna rağmen yangına müdahalede gecikme yaşanmadı. Ancak yollarımızın da yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili resmi inceleme sürerken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.