Kütahya'nın Gediz ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 38 adet eski madeni para ve 3 adet yüzük ele geçirildi.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gediz İlçesi Yenikent Beldesi Gölcük Mahallesinde M.V. (35) isimli şahsın evinde yapılan aramada, 38 adet eski madeni para, 3 adet yüzük ve 1 adet detektör ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya'da evde eski madeni para ve yüzük bulundu - Son Dakika
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