3.Sayfa

Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda 2 otomobil çarpıştı

KÜTAHYA - Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kütahya-Afyonkarahisar karayolu üzerinde meydana geldi. Afyonkarahisar istikametinden Kütahya'ya gelmekte olan 06 EC 4436 plakalı otomobil, şerit değiştirirken 43 SE 162 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 06 EC 4436 plakalı otomobilde bulunan 80 yaşındaki Cemile Yalçınar olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.