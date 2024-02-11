Kütahya'da hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 1 hafta içerisinde üç farklı evden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği 48 saatlik kamera incelemesiyle tespit edilen şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin çaldığı malzemelerin yanı sıra uyuşturucu ve silah da ele geçirildi.

11.02.2024 10:47  Güncelleme: 10:49
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Kütahya'da hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı

Kütahya'da 3 ayrı hırsızlık olayının faili 1 kişi tutuklandı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 1 hafta içerisinde üç farklı evden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği 48 saatlik kamera incelemesiyle tespit edilen şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tavşanlı'da 1 hafta içerisinde gerçekleşen 3 ayrı ikametten hırsızlık olayıyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri 48 saatlik kamera incelemesi sonucu şüphelinin kimliğini tespit etti. A.K. isimli şüphelinin girdiği ikametlerde aynı yöntemle ve sadece inşaat malzemelerini çalması ekiplerin dikkatini çekti. Kamera görüntülerinin incelenmesi ve diğer analiz çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılan operasyonda A.K. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahsın çaldığı malzemeleri sattığı kişi de tespit edilerek ikametinde arama yapıldı. Aramada çalınan malzemelerin yanı sıra 10 gram metamfetamin, 1 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya\'da hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı
Kaynak: İHA

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