Kütahya\'da Hükümlü Yakalandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği istihbari ve saha çalışmaları sonucunda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın Kütahya il sınırları içerisinde bulunduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, emniyet ve asayişin korunması, kamu düzeninin devamlılığının sağlanması amacıyla istihbarata dayalı çalışmaların, teknolojik imkanların etkin kullanımı ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde aralıksız devam edeceği belirtilerek, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonların sürdürüleceği ifade edildi. - KÜTAHYA