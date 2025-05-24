Kütahya'da İki Hırsız Tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da İki Hırsız Tutuklandı

24.05.2025 19:23
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Kütahya'da hırsızlık yapan iki zanlı mahkemece tutuklandı, çalışmalar sürüyor.

Kütahya'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

KÜTAHYA - Kütahya'da işyeri, depo ve araçtan hırsızlık olaylarına karışan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir iş yerinin bitişik yan tarafında bulunan depo kısmında muhafaza edilen yaklaşık 4 bin 500TL değerinde muhtelif bakkal malzemesinin çalınması, yine bir iş yerinden 1 koli 24 adet gazoz ile yaklaşık 12 bin TL değerindeki flex, 15 keski ucu, 3 adet silme zımparası, 1 adet alyans anahtarı, 12 adet matkap ucu, 1 adet voltaj düşürücünün çalınması üzerine harekete geçti. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından iki ayrı günde meydana gelen olaylarla ilgili olarak incelenen güvenlik kamera görüntüleri ile yapılan saha çalışmaları sonucunda 17 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen olayı İ.F.A. ile F. S. isimli şahısların gerçekleştirdiği, 19 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen olayı ise İ. F. A., A.S. ile F.S. isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit etti.

Şüphelilerden A.S. ile Suça sürüklenen çocuk F.S. isimli şahıslar ekipler tarafından yakalandı. Şahıslardan temin edilen 1 adet flex, 17 adet gazoz, 1 adet matkap ucu, 1 takım alyans seti, 11 adet zımpara ucu, 1 adet voltaj düşürücü adaptör sahibine teslim edildi.

F.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.S. isimli şüpheli tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

17 Mayıs 205 tarihinde park halindeki bir araçtan oto teybi, teybe takılı 32 GB'lik usb bellek,1 adet oto hoparlörü ile 1 adet cep telefonunun çalınması olayının faillerinin Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlileri tarafından incelenen güvenlik kamera görüntüleri ile yapılan saha çalışmaları sonucunda İ.F.A., D.B. ile SSÇ F. S isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Şüphelilerden D.B. ile SSÇ F.S. isimli şahıslar yakalanırken, şahıslardan temin edilen 1 adet oto hoparlörü sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Suça sürüklenen çocuk F.S. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, D. B. isimli şüpheli tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Her iki hırsızlık olayına karışan şüpheli İ. F. A isimli şahsı yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da İki Hırsız Tutuklandı - Son Dakika

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