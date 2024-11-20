Kütahya'nın Gediz ilçesinde sulama göleti inşaatında kafasına boru düşen işçi hayatını kaybetti.
Kaza, Üzümlü köyünde devam eden DSİ sulama göleti inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gölette boru döşeme işlemi yapıldığı esnada kafasına sulama borusu düşen işçi Mehmet Yiğit hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından talihsiz işçinin cenazesi Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya'da İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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