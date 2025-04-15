Kütahya\'da iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) edinilen bilgiye göre; Altıntaş OSB'deki bir fabrikanın kurulumunda çalışan M.D. (28) isimli işçi yüksekten başının üstüne düşerek ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen M.D., olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.