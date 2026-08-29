Kütahya'da Kaçakçılık Operasyonu
KOM ekipleri, 2 araca düzenledikleri operasyonda 1,7 ton tütün ve kaçak sigara ele geçirdi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 araca operasyon düzenlendi.
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda araçlarda yapılan aramalarda; 1 ton 716 kilogram kıyılmış tütün (41 çuval) ile 10 paket kaçak elektronik sigara kiti ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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