Kütahya'da Kar ve Sis Nedeniyle Mahsur Kalan 3 Orman İşçisi Kurtarıldı - Son Dakika
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Kütahya'da Kar ve Sis Nedeniyle Mahsur Kalan 3 Orman İşçisi Kurtarıldı

Kütahya\'da Kar ve Sis Nedeniyle Mahsur Kalan 3 Orman İşçisi Kurtarıldı

Kütahya'nın Kirazlı Yaylası mevkiinde yoğun kar ve sis nedeniyle mahsur kalan 3 orman işçisi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. AFAD ekipleri, donma tehlikesi geçiren işçileri özel arazi aracıyla güvenli bir bölgeye getirerek sağlık kontrolünden geçirdi.

15.02.2024 22:01  Güncelleme: 22:03
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Kütahya'da yoğun kar ve sis nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan 3 orman işçisi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı merkezine Kütahya merkeze 30 kilometre mesafede bulunan Kirazlı Yaylası mevkiinde sis ve kar yağışı dolayısıyla ormanlık alanda mahsur kaldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine harede geçen AFAD ekipleri, işçileri kurtarmak için seferber oldu. AFAD ekipleri, bir süre sonra özel bir şirkette çalışan ve donma tehlikesi geçiren Hasan Öztürk, Adem Aydın ve Adem Çakır isimli işçileri kurtarmayı başardı.

Özel arazi aracı ile güvenli bir bölgeye getirilen ve sağlık kontrolünden geçirilen işçiler, AFAD ekiplerine teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Kar ve Sis Nedeniyle Mahsur Kalan 3 Orman İşçisi Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Kar ve Sis Nedeniyle Mahsur Kalan 3 Orman İşçisi Kurtarıldı - Son Dakika
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