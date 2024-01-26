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Kütahya'da kasten öldürme suçundan aranan şahıs bekçiler tarafından yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da kasten öldürme suçundan aranan şahıs bekçiler tarafından yakalandı

Kütahya'da hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, bekçiler tarafından yakalandı. Şahıs, yapılan kontrollerde arama kaydının olduğu tespit edildi ve gözaltına alındı.

Kütahya\'da kasten öldürme suçundan aranan şahıs bekçiler tarafından yakalandı
26.01.2024 - 04:14,  Güncelleme: 04:15
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Kütahya'da kasten öldürme suçundan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan şahsı bekçiler yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından Ali Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik yapılan kontrollerde, E.D.(40) isimli şahsın yapılan GBT-UYAP sorgusunda, Kütahya Asliye Ceza İlamat Masası tarafından kasten öldürme suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Gözaltına şahıs Nezarethane Büro Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kütahya'da kasten öldürme suçundan aranan şahıs bekçiler tarafından yakalandı - Son Dakika
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