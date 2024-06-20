Kütahya'da Kayıp Genç Sulama Kanalında Ölü Bulundu - Son Dakika
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Kütahya'da Kayıp Genç Sulama Kanalında Ölü Bulundu

Kütahya'da dün akşamdan bu yana kayıp olan genç, sulama kanalında ölü bulundu. Gencin meydana gelen kazada motosikleti ile sulama kanalına düştüğü ortaya çıktı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Mehmet Sadık Arslan'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince su kanalından çıkarılarak Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

20.06.2024 18:14
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Kütahya'da dün akşamdan bu yana kayıp olan genç, sulama kanalında ölü bulundu. Gencin meydana gelen kazada motosikleti ile sulama kanalına düştüğü ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Bölücek Mahallesi 17. Sokak'ta su kanalına düşmüş motosiklet ve sürücüyü fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 43 AEZ 571 plakalı motosikletin sürücüsü Mehmet Sadık Arslan'ın (25) hayatını kaybettiğini belirledi. Arslan'ın dün akşamdan bu yana kayıp olarak arandığı öğrenildi. Arslan'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince su kanalından çıkarılarak Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kütahya'da Kayıp Genç Sulama Kanalında Ölü Bulundu - Son Dakika
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