Kütahya\'da Kırmızı Işık İhlali Trafik Kazasına Sebep Oldu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kırmızı ışık ihlali yüzünden meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Dayınlar Mahallesi kavşağında, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, M.S. (52) sevk ve idaresindeki 43 plakalı otomobil, Gediz-Kütahya kara yolu üzerinde seyir halindeyken, Buğday Pazarı kavşağına geldiği esnada trafik ikaz lambalarını dikkate almadı. İddialara göre kırmızı ışıkta seyrine devam eden otomobil, kavşak içinden Halil Erdoğan Gürel Caddesi istikametine gitmek isteyen, sürücüsü T.Y. sevk ve idaresindeki 43 plakalı motosikletin sağ yan kısımlarına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle çift taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü T.Y.'ye olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA