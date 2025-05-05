Kütahya'da Kovalamaca: 2 Gözaltı - Son Dakika
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Kütahya'da Kovalamaca: 2 Gözaltı

Tavşanlı'da polis ile şüpheli araç arasında kovalamaca yaşandı, 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

05.05.2025 23:41
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Kütahya'da şüpheli araç kovalamacası: 2 kişi gözaltında

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekipleri ile şüpheli bir araç arasında gerilimli bir kovalamaca yaşandı. Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğretmenevleri yakınlarında son buldu.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir otomobili kontrol amacıyla durdurmak istedi. Ancak sürücünün polis ihtarına uymayıp kaçması üzerine kovalamaca başladı. Takip sırasında şüpheli araç, resmi polis araçlarına ve çevredeki çeşitli noktalara çarparak lastiklerinin patlamasına neden oldu. Lastiklerin tamamen kullanılamaz hale gelmesi üzerine araç, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde seyir halindeyken durmak zorunda kaldı.

Olay yerine sevk edilen ekipler, araçtaki iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken bölgede detaylı inceleme yaptı. İlk incelemelerde araçta ve şüpheliler üzerinde herhangi bir suç unsuru tespit edilmediği öğrenildi. Ancak soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü ve şüphelilerden birinin aranma kaydının bulunduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Kovalamaca: 2 Gözaltı - Son Dakika

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