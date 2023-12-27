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Kütahya'da köyde çıkan yangında yaşlı kadın dumandan etkilendi - Son Dakika
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Kütahya'da köyde çıkan yangında yaşlı kadın dumandan etkilendi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kızılbük köyünde çıkan yangında tek katlı evde maddi hasar oluşurken, ev sahibi 83 yaşındaki kadın dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya\'da köyde çıkan yangında yaşlı kadın dumandan etkilendi
27.12.2023 - 20:08,
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kızılbük köyünde tek katlı evde yangın çıktı. Dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kızılbük köyde Fatma Ö.'ye ait evde yangın çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangının yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine gelen Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevre evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın sırasında jandarma güvenlik önlemi aldı. Yangında maddi hasar oluşurken ev sahibi 83 yaşındaki Fatma Ö. dumandan etkilenerek 112 Acil servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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