Kütahya'da maden kazasında işçi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Muhacirler köyünde bulunan maden işletmesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Edinilen bilgiye göre gaz teli kopan kepçe kontrolden çıkınca 41 yaşındaki Erkan Dibekli isimli işçiyi duvara sıkıştırdı.
Ağır şekilde yaralanan işçi arkadaşları tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kütahya'ya sevk edildi.
Erkan Dibekli'nin doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bilgisi edinildi. - KÜTAHYA
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