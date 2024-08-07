Kütahya'da maden kazasında işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kütahya'da maden kazasında işçi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bulunan maden işletmesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti.

07.08.2024 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Muhacirler köyünde bulunan maden işletmesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre gaz teli kopan kepçe kontrolden çıkınca 41 yaşındaki Erkan Dibekli isimli işçiyi duvara sıkıştırdı.

Ağır şekilde yaralanan işçi arkadaşları tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kütahya'ya sevk edildi.

Erkan Dibekli'nin doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bilgisi edinildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Domaniç, Acil Durum, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da maden kazasında işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:30 Türkiye, İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını Uluslararası Adalet Divanı’na sundu Türkiye, İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını Uluslararası Adalet Divanı'na sundu
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
15:52 Türk hava sahası emin ellerde İsrail’in Demir Kubbesi’nden daha etkili bir sistem inşa ediliyor Türk hava sahası emin ellerde! İsrail'in Demir Kubbesi'nden daha etkili bir sistem inşa ediliyor
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
08:30 Canlı yayında telefonundaki WhatsApp’ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti
08:02 Kızı Zehra’dan bile küçük Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
07:50 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Z kuşağı otistik bir kuşak Prof. Dr. Oytun Erbaş: Z kuşağı otistik bir kuşak
07:28 İspanya’dan İstanbul’a estetik ameliyatı olmak için gelen kadın operasyon sonrası hayatını kaybetti İspanya'dan İstanbul'a estetik ameliyatı olmak için gelen kadın operasyon sonrası hayatını kaybetti
06:50 Adana’da art arda 3 deprem Vatandaşlar panikle kendini sokaklara attı Adana'da art arda 3 deprem! Vatandaşlar panikle kendini sokaklara attı
02:08 Yahya Sinvar’ın Hamas lideri seçilmesi bir mesaj mı İsrail medyasında dikkat çeken analiz Yahya Sinvar'ın Hamas lideri seçilmesi bir mesaj mı? İsrail medyasında dikkat çeken analiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 19:45:50. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da maden kazasında işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement