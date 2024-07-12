Kütahya\'da Mangal Ateşiyle Çıkan Yangında 2 Dönüm Ekili Alan Zarar Gördü

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Kütahya'nın Emet ilçesinde mangal için yakılan ateşten çıktığı belirlenen yangından 2 dönüm ekili alan zarar gördü.

Emet ilçesi Eğrigöz bahçeler mevkiinde Hidayet Kazan'a ait ekili arazide yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Emet itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yapılan incelemede yangına başka şahıslarca yakılan mangalın sebep olduğu belirlendi. Yangında 2 dönüm ekili arazi zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA