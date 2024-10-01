Kütahya\'da Motosiklet Denetimi: 14 Sürücüye Ceza

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Jandarma Trafik Timlerince Kütahya genelinde yapılan motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde 14 sürücüye toplam 9 bin 786 TL tutarında trafik idari para cezası uygulandı.

Jandarma Trafik Timlerince motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarından kaynaklı can ve mal güvenliğini sağlamak, toplumun huzurunu ve esenliğini bozacak davranışların önüne geçmek ve sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunu en üst seviyede tutmak maksadıyla özel denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetim sonucunda kask takmadığı tespit edilen 14 sürücüye toplam 9 bin 786 TL tutarında trafik idari para cezası uygulandı. - KÜTAHYA