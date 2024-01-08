Kütahya\'da Motosikletli Polis Timlerince Durdurulan Araçta Sentetik Ecza Hapları Ele Geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan araçta 4 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Polis Timlerince Alipaşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, B.G. (35) isimli şahsın sevk ve idaresindeki M.S.T. (22) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramasında, 4 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA