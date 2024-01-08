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Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Durdurulan Araçta Sentetik Ecza Hapları Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Durdurulan Araçta Sentetik Ecza Hapları Ele Geçirildi

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından yapılan çalışmalarda, motosikletli polis timleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya\'da Motosikletli Polis Timlerince Durdurulan Araçta Sentetik Ecza Hapları Ele Geçirildi
08.01.2024 - 08:30,
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Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan araçta 4 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Polis Timlerince Alipaşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, B.G. (35) isimli şahsın sevk ve idaresindeki M.S.T. (22) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramasında, 4 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Durdurulan Araçta Sentetik Ecza Hapları Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Durdurulan Araçta Sentetik Ecza Hapları Ele Geçirildi - Son Dakika
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