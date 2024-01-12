Kütahya\'da Motosikletli Polis Timlerince Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan araçta ve 2 kişinin yapılan üst aramasında, 3,60 gram bonzai ve 61 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından Zafertepe Mahallesinde yapılan çalışmalarda, S.G. (23) isimli şahsın sevk ve idaresindeki A.E. (24) yolcu olarak bulunduğu araçta ve yapılan üst aramalarında, 3,60 gram bonzai ve 61 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA