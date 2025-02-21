Kütahya\'da Ocak Ayında Birçok Kaza Meydana Geldi

3.Sayfa

Kütahya'da Ocak ayında meydana gelen kazalar anbean Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Ocak ayında Kütahya'da meydana gelen kazalarda onlarca kişi yaralandı. Kayda geçen kazalarda, aşırı hız ve dikkatsizlik öne çıktı. Fuatpaşa Mahallesi, Alipaşa Mahallesi ve 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleşen kazaların hatalı çıkış sebebiyle meydana geldiği görüldü. Atatürk Bulvarı'nda karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaş, dikkatsizce yola çıkınca otomobilin çarpmasıyla yere düşerek yaralandı. Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana gelen kazada bir motosiklet yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek isteyen çocuğa çarptı ve kazada 3 kişi yaralandı. Diğer kazaların ise aşırı hız, dikkatsizlik ve kurallara uymamaktan kaynaklandığı görüldü. - KÜTAHYA