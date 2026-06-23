Kütahya'da Okul Etkinliği Sonrası 71 Kişi Rahatsızlandı - Son Dakika
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Kütahya'da Okul Etkinliği Sonrası 71 Kişi Rahatsızlandı

Kütahya\'da Okul Etkinliği Sonrası 71 Kişi Rahatsızlandı
23.06.2026 23:03
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Kütahya'daki ortaokul etkinliğinde yemeğin ardından 71 kişi hastaneye kaldırıldı; 23'ü tedavi altında.

Kütahya'da bir ortaokulda düzenlenen etkinlikte yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan ve sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı 71'e yükseldi. Öğrencilerden 48'i taburcu edilirken, 23 kişinin ise tedavi ve gözlem süreci devam ediyor.

Olay, Meydan Mahallesi'nde bulunan Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında öğrenci ve davetlilere tavuklu pilav ikram edildi. İkramın ardından bazı öğrenciler ile yetişkinlerde mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri görülmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Şikayetlerin artmasıyla birlikte çok sayıda kişi kendi imkanlarıyla ve ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi başta olmak üzere Kütahya'daki çeşitli sağlık kuruluşlarına müracaat etti. Yapılan kontrollerin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısının 71'e ulaştığı öğrenildi.

Tedavi altına alınan öğrencilerden 48'i taburcu edilirken, 23 kişinin ise hastanelerde müşahede altında tutulduğu ve kontrollerinin sürdüğü bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da Okul Etkinliği Sonrası 71 Kişi Rahatsızlandı - Son Dakika

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