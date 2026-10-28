Kütahya'da okul servislerinde denetim ve personel bilgilendirmesi yapılıyor - Son Dakika
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Kütahya'da okul servislerinde denetim ve personel bilgilendirmesi yapılıyor

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Kütahya\'da okul servislerinde denetim ve personel bilgilendirmesi yapılıyor
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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okul servisi şoförleri ve rehber personel güvenli öğrenci taşımacılığı konusunda bilgilendiriliyor. Servis araçlarının mevzuata uygunluğu ve güvenlik donanımları denetlenerek öğrencilerin güvenli ulaşımı amaçlanıyor.

Kütahya'da öğrencilerin okullarına güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla okul servislerine yönelik bilgilendirme ve denetim çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalarla öğrencilerin okul yolculuklarını güvenli bir şekilde gerçekleştirmeleri hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında okul servislerinde görev yapan şoförler ve rehber personel, güvenli öğrenci taşımacılığı konusunda bilgilendiriliyor. Ayrıca servis araçlarının mevzuata uygunluğu, araçlarda bulunması gereken güvenlik donanımları ve alınması gereken tedbirler titizlikle denetleniyor.

Gerçekleştirilen bilgilendirme ve denetim faaliyetleriyle öğrenci taşımacılığında güvenlik standartlarının korunması, muhtemel risklerin önlenmesi ve öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşmalarının sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
Milli Eğitim Müdürlüğü3. SayfaKütahyaRehberGüncelEğitimSon Dakika

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