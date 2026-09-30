Kütahya'da öldürülen iki çocuk annesi 51 yaşındaki kadının şüphelisi tutuklandı

Kütahya'da dün iş yerinde bıçaklanarak öldürülen iki çocuk annesi Nalan Temelkıran'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Salih T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, 51 yaşındaki Nalan Temelkıran'ın iş yerinde bıçaklanarak öldürülmesinin ardından Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Salih T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Salih T., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.