Kütahya\'da Orman Yangını Erken Müdahale ile Kontrol Altına Alındı

Kütahya'nın Emet ilçesi Düşecek köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin erken müdahalesiyle söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Düşecek köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşlet Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği yangın ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarını ise sürüyor. - KÜTAHYA