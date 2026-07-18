Kütahya'da Orman Yangını Kontrol Altında

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren yoğun müdahalesinin ardından tamamen kontrol altına alındı.

Tavşanlı ilçesine bağlı Elmalı köyü sınırları içerisindeki Yaylacık mevkisinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen söndürme çalışmalarında, yangının büyümesi ve çevredeki yerleşim yerlerine sıçraması etkin müdahaleyle önlendi. Yangına sarp ve ulaşımı güç arazide hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale edildi. Havadan 7 helikopter ve 4 yangın söndürme uçağı görev alırken, kara ekipleri de arazözler, iş makineleri ve çok sayıda personelle söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yangın yaklaşık 4 saat içerisinde kontrol altındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarının aralıksız devam ettiği ifade edildi. - KÜTAHYA