Kütahya\'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Yangının yaklaşık olarak 20 hektarlık alanda etkili olduğu tahmin ediliyor

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Yenikent beldesinde çıkan arazi yangını rüzgarın etkisiyle ormana sıçrarken, alevlerin Hamzaköy yakınlarına kadar geldiği ve bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiği öğrenildi.

Yangına ilk olarak Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Gediz Belediye İtfaiyesi, Yenikent İtfaiyesi ile müdahele edilirken çevre ilçe ve belde belediyelerinin itfaiye ekipleri de sevk sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine çevre illerden de destek istenildi. Havadan da 1 helikopterin alevlere müdahale ettiği görülürken, yoğun bir çaba sarf ediliyor. Yangının biçerdöverden çıktığı tahmin ediliyor.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, yangın mahalline gelerek söndürme çalışmalarına destek verdi. Başkan Akel, "Yenikent beldemizde çıkan yangın kısa sürede Hamzabey mahallemizin etrafını sardı. Şu anda köy kurtarıldı ama arazide halen yangın devam ediyor. Can kaybı yok şu ana kadar. Belli bölgeler kontrol altına alındı. Yangın Uşak il sınırına doğru gidiyor. Onu da ekiplerimiz yakın zamanda kontrol altına alır diye düşünüyorum" dedi.

Yangın Uşak sınırına doğru rüzgarın etkisi ile yayılırken, çalışmalara 4 helikopter, 25 arazöz, 20 dozer ve 200'e yakın personel katıldı. Yangın söndürme çalışmalarının yanı sıra bazı alanlarda soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında ekili birçok arazide alevlerin arasında kalırken, vatandaşların mahsulleri yandı. - KÜTAHYA