Kütahya'da Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Elmalı köyü sınırlarındaki Yaylacık mevkiinde çıkan orman yangını, bölgede paniğe sebep oldu. Öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. İhbarın ardından bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı, su tankeri ve yangın söndürme personeli sevk edildi. Alevlerin sarp ve ormanlık alanda etkili olması nedeniyle havadan müdahale için yangın söndürme helikopteri de görevlendirildi. Helikopter, yakındaki su kaynaklarından aldığı suyu belirlenen noktalara bırakarak ekiplerin çalışmalarına destek veriyor. - KÜTAHYA