Kütahya'da Orman Yangınına Yoğun Müdahale - Son Dakika
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Kütahya'da Orman Yangınına Yoğun Müdahale

Kütahya\'da Orman Yangınına Yoğun Müdahale
18.07.2026 15:12
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Tavşanlı'daki orman yangınına havadan ve karadan ekipler seferber edildi, kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Yaylacık mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını kontrol altına almak için çok sayıda ekip seferber edildi.

Edinilen bilgilere göre, Elmalı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına havadan 7 helikopter ve 4 yangın söndürme uçağıyla müdahale edilirken, karadan ise 22 arazözün yanı sıra çok sayıda iş makinesi ve orman işçisi söndürme çalışmalarına katılıyor. Ekipler, alevlerin daha geniş ormanlık alanlara sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Bölgenin engebeli yapısı ve zaman zaman etkili olan rüzgar, söndürme çalışmalarını güçleştirirken, hava ve kara unsurları koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Helikopterler ve uçaklar belirlenen noktalara aralıksız su atarken, kara ekipleri de alevlerin önünü kesmek için kritik noktalarda müdahalede bulunuyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Helikopter, Tavşanlı, 3. Sayfa, Kütahya, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da Orman Yangınına Yoğun Müdahale - Son Dakika

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