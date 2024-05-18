Kütahya\'da durdurulan otobüste uyuşturucu ele geçirildi

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Kütahya'da durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden ve üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Eskişehir uygulama noktasında durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsü içerisinde bulunan D.G. (53) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 145,92 gram esrar ve 12 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce adli makamlara çıkartılmak üzere gözaltına alındı. - KÜTAHYA