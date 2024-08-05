Kütahya'da Otomobil Camlarıyla İlgili Risk Uyarısı - Son Dakika
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Kütahya'da Otomobil Camlarıyla İlgili Risk Uyarısı

Kütahya\'da Otomobil Camlarıyla İlgili Risk Uyarısı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, otomobil camlarında standart dışı koyu renkli camların kullanılmasının ve camlara renkli film takılmasının sürücüler için oluşturacağı risklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

05.08.2024 12:33
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, otomobil camlarında standart dışı koyu renkli camların kullanılmasının ve camlara renkli film takılmasının sürücüler için oluşturacağı risklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada," Bilindiği gibi, trafik güvenliği açısından otomobil camlarının sürücüye iyi bir görüş olanağı sağlaması ve sürücünün görüş alanını kısıtlamaması gerekmekte olup; standart dışı koyu renkli camların kullanılması ve camlara renkli film takılması sürücüler için özellikle gece görüşünün azaldığı zamanlarda büyük risk oluşturmakta, ayrıca aracın içinin rahat görülememesi de terör saldırıları ve asayişe müessir olaylar konusunda güvenlik zafiyeti oluşturmaktadır. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 63. maddesinde "Taşıtların Camlarının Görüntüyü Değiştirecek Seviyede Renkli Kullanımı veya Camların Üzerine Renkli Film Tabakası Yapıştırılması Yasaktır" hükmü mevcuttur. Karayolları Trafik Kanunu'nun 30/1-b maddesi "Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlike olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak" fiillerini düzenlemiş ve bu araçları kullanan sürücülere bin 506 Türk Lirası para cezası uygulanacağı ve bu araçların trafikten men edileceği hüküm altına almıştır. Yukarıda açıklandığı üzere, standartlara aykırı renkli cam bulunan veya cam filmi yapıştırılmış araçlarla trafiğe çıkılması yasak olup, ihlali halinde kanunun ilgili maddesi uyarınca gerekli cezai işlemler uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın araçlarında bulunan standart dışı renkli cam yahut cam filmi nedeniyle cezai müeyyidelerle karşılaşmamaları için, araçlarını orijinal haline getirmeleri büyük önem arz etmektedir. Önümüzdeki günlerde trafik denetimlerimizde rutin kontrollerin yanında standart dışı renkli cam yahut cam filmi bulunup bulunmadığı hususları da ekiplerimizce özel olarak denetlenecektir. İnsanın en temel hakkı olan yaşam hakkının korunması, trafikte can ve mal güvenliği ile huzurlu bir ortamın sürdürülmesi için trafik denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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