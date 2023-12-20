Kütahya\'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, bir kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Çukurköy Mahallesinde bulunan sanayi sitesi içerisinde sürücüsü henüz tespit edilemeyen 43 HG 762 plakalı otomobil ile Ahmet T.'nin kullandığı 43 AFC 179 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet T, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA