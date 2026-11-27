Kütahya'da meydana gelen kazada, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ve eşi yaralandı.

Kaza, Dumlupınar Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. idaresindeki 03 AGN 170 plakalı otomobil, kavşakta kontrolsüz dönüş yaptığı belirtilen H.D. yönetimindeki 35 HGB 78 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, kamyonun altına girdi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü E.D. ile eşi S.D., itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı çift, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.