Kütahya'da Otomobilin Motor Kısmına Giren Yavru Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
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Kütahya'da Otomobilin Motor Kısmına Giren Yavru Kedi Kurtarıldı

Kütahya\'da Otomobilin Motor Kısmına Giren Yavru Kedi Kurtarıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, çevredeki vatandaşlar ve araç şoförü tarafından kurtarıldı. Otomobil yavaş hareket ettiği için fark edilen kedinin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Olay sonrasında duyarlı vatandaşlar, şoförlerin araçlarını kullanmadan önce motor kısmını kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

31.05.2024 12:45
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin motor kısmına giden yavru kedi kurtarıldı.

İlçenin Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarında hareket halindeki 07 AVE 820 plakalı otomobilden kedi sesi geldiğini duyan çevreden vatandaşlar ve araç şoförü durdurarak ön kaputu açtılar. Kedi sesinin gelmeye devam ettiğini duyan şoför ve çevreden vatandaşlar kediyi çağırarak çıkartmaya çalıştılar. Daha sonra uzun uğraşlar sonucu yavru kedi sağ salim otomobilin motor kısmından çıkartıldı.

Duyarlı vatandaşlardan Kamil Gümüş, "Otomobil Allah'tan yavaş şekilde ilerliyordu. Sanırım yeni hareket etmiş ve şoförünün de şüphelenmesi ile bize de sorması ile ön motor kısmında kedi olabileceğini söyledik. İtfaiye ekiplerini çağırmaya gerek görmeden kediyi sağ olarak çıkarttık. Bu tür konularda tüm şoför arkadaşlar aracın kontağına basmadan önce kontrol etmeleri gerekiyor." dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Otomobilin Motor Kısmına Giren Yavru Kedi Kurtarıldı - Son Dakika

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