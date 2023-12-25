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Kütahya'da Polis Uygulama Noktasında Uyuşturucu Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da Polis Uygulama Noktasında Uyuşturucu Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı

Kütahya'da polis uygulama noktasında durdurulan kiralık bir araçta yapılan aramada, 41,91 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü tutuklandı.

Kütahya\'da Polis Uygulama Noktasında Uyuşturucu Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı
25.12.2023 - 10:52,
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Kütahya'da Polis uygulama noktasında durdurulan kiralık bir araçta uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde taşıdığı şüphesiyle Eskişehir yolu polis uygulama noktasında durdurulan kiralık araçta yapılan aramada, 41,91 gram metamfetamin bulundu. Sürücü polislerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Polis Uygulama Noktasında Uyuşturucu Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı - Son Dakika


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