Kütahya'da Pompalı Tüfekle Berber Dükkanı Baskını: 80 Yaşındaki Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Kütahya'da Pompalı Tüfekle Berber Dükkanı Baskını: 80 Yaşındaki Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Kütahya\'da Pompalı Tüfekle Berber Dükkanı Baskını: 80 Yaşındaki Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Kütahya'da bir berber dükkanına pompalı tüfekle saldırarak berber ve müşterisini öldüren 80 yaşındaki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, basın mensuplarının sorularına 'Ben derdimi anlattım' şeklinde cevap verdi.

01.05.2024 11:49
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Kütahya'da pompalı tüfekle berber dükkanını basarak berber ve müşterisini öldüren 80 yaşındaki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dün Yunus Emre Mahallesi Saba Sokak'taki bir berber dükkanına giden 80 yaşındaki Rıfat K., eşi hakkında dedikodu yaptıkları iddiasıyla pompalı tüfekle iş yerine ateş açarak, berber Necmi Aslan (51) ile berberde müşteri olarak bulunan Hüseyin Erden'i (60) öldürmüştü. Olaydan kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Rıfat K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilen zanlı, basın mensuplarının "İki kişiyi neden öldürdünüz?" sorusuna, "Ben derdimi anlattım" cevabını verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Pompalı Tüfekle Berber Dükkanı Baskını: 80 Yaşındaki Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Pompalı Tüfekle Berber Dükkanı Baskını: 80 Yaşındaki Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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