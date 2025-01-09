Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan anne ile kızı yaralandı
KÜTAHYA - Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan anne ile kızı yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kütahya - Eskişehir kara yolu yakınındaki bir fabrikaya giden N.K. ve kızı G.K., civardaki sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Yaralanan anne ile kızı ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunu çeşitli yerlerinden yaralanan anne ile kızının tedavisi sürüyor.
Öte yandan, Kütahya Belediyesi ekiplerinin, şikayet üzerine bölgedeki köpekleri toplayarak barınağa götürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya'da Sahipsiz Köpekler Anne ve Kızını Saldırdı - Son Dakika
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