Kütahya'da Sahipsiz Köpekler Anne ve Kızını Saldırdı

3.Sayfa

Deprem riski en az olan illerden Trabzon sallandı! Vatandaşlar şaşkın

Evleri de kül oldu, ülkeyi düzlüğe çıkaracak paraları da

Kupa maçında hiç istemeyeceği bir şey yaşadı

Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan anne ile kızı yaralandı

KÜTAHYA - Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan anne ile kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya - Eskişehir kara yolu yakınındaki bir fabrikaya giden N.K. ve kızı G.K., civardaki sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Yaralanan anne ile kızı ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunu çeşitli yerlerinden yaralanan anne ile kızının tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Kütahya Belediyesi ekiplerinin, şikayet üzerine bölgedeki köpekleri toplayarak barınağa götürdüğü öğrenildi.