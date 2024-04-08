Kütahya\'da Samanlık Yangını: Balya Makinesi Hasar Gördü

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Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan yangın sonucu samanlık kullanılmaz hale gelirken, içerisinde bulunan balya makinesi ağır hasar gördü.

İlçeye bağlı Yarış köyünde Fatma Kutlu'ya ait samanlıkta henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi köylüler su tankeri ile yaparken, olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Emet Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangında balya makinesi de ağır hasar gördü.

Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA