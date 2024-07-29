Kütahya'da samanlık yangınında ev kısmen zarar gördü - Son Dakika
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Kütahya'da samanlık yangınında ev kısmen zarar gördü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde çıkan samanlık yangını, bir eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak evde maddi hasar meydana geldi.

29.07.2024 22:38
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde samanlıkta çıkan ve bir eve sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Balıköy'de samanlıkta başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle İbrahim Yazkan'a ait eve sıçradı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Tavşanlı ve Harmancık itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve orman arazözlerinin müdahalesi, alevlerin evi tamamen sarmasını engelledi. Söndürülen yangında samanlık tamamen yanarken, evde de maddi hasar meydana geldi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da samanlık yangınında ev kısmen zarar gördü - Son Dakika

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