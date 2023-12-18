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Kütahya'da sentetik ecza hap ve bonzai ele geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da sentetik ecza hap ve bonzai ele geçirildi

Kütahya'da yapılan Bölge Uygulamasında polis ekipleri tarafından 12 adet sentetik ecza hap ve 6.45 gram bonzai ele geçirildi. Uygulama kapsamında 174 şahıs, 86 araç ve 13 ticari taksi sorgulandı.

Kütahya\'da sentetik ecza hap ve bonzai ele geçirildi
18.12.2023 - 08:08,
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Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan Bölge Uygulamasında 12 adet sentetik ecza hap ve 6.45 gram bonzai ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliği ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından Balıklı Mahallesi, Maruf Mahallesi, Gaybi Efendi Mahallesi, Mecidiye Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Ziraat Mahallesi, Fuatpaşa Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Meydan Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Maltepe Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi ve Zafertepe Mahallesinde 13 farklı bölgede şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 174 şahıs 86 araç ve 13 ticari taksinin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 1 şahıs üzerinden 12 adet sentetik ecza hap, 1 şahıs üzerinden 6.45 gram bonzai ele geçirildi. Üzerlerinde kesici alet ele geçirilen 2 şahsa idari işlem yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Son Dakika

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