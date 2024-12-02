Kütahya'da Servis Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da Servis Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı

Kütahya\'da Servis Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı

Emet ilçesinde işçi taşıyan servis, yağış nedeniyle kayarak devrildi; 1 işçi hayatını kaybetti.

02.12.2024 11:50
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Kütahya'nın Emet ilçesinde Bor İşletme Müdürlüğünden Tavşanlı'ya işçi taşıyan servisin yağıştan dolayı kayarak yoldan çıkıp şarampole devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 7 işçi ve 1 araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Günlüce köyü yakınlarında meydana geldi. Emet Bor İşletmesinden gece vardiyasında çalışan işçileri Tavşanlı'ya taşıyan İ.A yönetimindeki 43 ACS 572 plakalı servis aracı Günlüce köyü yakınlarında yağış ve gizli buzlanmayla kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yoldan metrelerce aşağıya yuvarlanan serviste bulunan 8 işçiden 1 i ağır 7 işçi ve araç sürücüsü yaralandı. Kaza üzerine bölgeye Emet ve Tavşanlı ilçelerinden çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralan Yüksel Koç (42), Gökhan Kavuk (29), İsmail Aksu (41), Recep Karaaslan (42) Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Yüksel Koç, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralılar Recep Şen (40), Ali Rıza Göktaş (30), Hasan Akcan (41), İsmail Çelik (45), Halil İbrahim Sorkun (51) Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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