Kütahya'nın Emet ilçesinde seyir halinde alev alan araç itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Hasan Hüseyin S. yönetimindeki 43 FE 327 plakalı aracın ön kaputundan alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Emet Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu yangın aracı tamamen sarmadan söndürüldü.
Elektrik aksamından çıktığı sanılan yangında araçta maddi hasar oluştu. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya'da Seyir Halindeki Araç Yangını Büyümeden Söndürüldü - Son Dakika
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