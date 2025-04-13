Kütahya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi ile kent merkezi arasında bulunan karayolunun 4. kilometresinde seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Olayda araçta yalnızca sürücünün bulunduğu öğrenildi.

Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek son anda kendisini dışarı atmayı başardı.Araç alev alev yanarken, meydana gelen patlama korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Kısa sürede aracın tamamını saran alevlere, ihbar üzerine olay yerine gelen Çavdarhisar Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.