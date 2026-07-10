Kütahya'da Silahlı Saldırı Aydınlatıldı - Son Dakika
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Kütahya'da Silahlı Saldırı Aydınlatıldı

10.07.2026 10:00
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Kütahya'da servis işletmecisine düzenlenen silahlı saldırı, 96 saatlik inceleme ile çözüldü.

Kütahya'da servis işletmeciliği yapan bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı olayı, polisin 96 saatlik kamera incelemesi sonucunda aydınlatıldı. Olayın faili kısa sürede yakalanırken, saldırının para karşılığı gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri servis işletmeciliği yapan bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler şüpheliyi tespit edebilmek için olay bölgesindeki 62 farklı noktaya ait güvenlik kamerası kayıtlarını topladı. Toplam 96 saatlik görüntünün saniye saniye incelenmesi sonucu, saldırıda kullanılan plakasız motosikleti kullanan şüpheli belirlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde şüphelinin, olayın ardından motosikletine yeni plaka taktığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalanan zanlı gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki ifadesinde eski bir arkadaşı aracılığıyla olayın azmettiricisiyle tanıştığını, servis işletmecisini korkutmak amacıyla silahlı saldırıyı gerçekleştirmesi karşılığında 100 bin lira teklif edildiğini ve parayı olay günü teslim aldığını itiraf etti.

İfadesinde ayrıca olayda kullandığı tabanca ile eldiveni tren yolu kenarına sakladığını, kimliğinin tespit edilmesini önlemek amacıyla taktığı kask ve ayakkabılarını ise yakarak imha ettiğini söyledi. Şüphelinin yer göstermesi üzerine yapılan aramalarda olayda kullanılan tabanca, eldiven ile yakılmış halde kask ve ayakkabılar ele geçirildi.

Polis ekiplerinin şüphelinin ikametinde yaptığı aramada ise azmettiriciden aldığı paranın bir kısmına da el konuldu.

Soruşturma kapsamında silahı ateşleyen tetikçi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olayda aracılık yaptığı belirtilen kişi ile azmettirici hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da Silahlı Saldırı Aydınlatıldı - Son Dakika

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