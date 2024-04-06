Kütahya'da kullandığı otomobilde bir çift spor ayakkabı içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde nakli yaptığı bilgisi üzerine kiralanmış bir aracı çevre yolunda durdurdu. Araçta yapılan aramada, bir çift spor ayakkabı içine gizlenmiş 169,76 gram metamfetamin ele geçirildi.
Araç içerisindeki 3 şahıstan, sürücü olan S. A'nın uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu kabul etmesi üzerine gözaltına alındı. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya'da Otomobilde Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Kütahya'da polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 18 müşteki tespit edildi.
Üsküdar'da Kadir Gecesi dolayısıyla Şüheda Camii'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. 15 Temmuz Derneği Kadir Gecesi'ne özel bir program düzenledi ve Hz. Peygamber efendimizin Sakal-ı Şerif'i teravih namazının ardından halkın ziyaretine açıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir grup arkadaş, şehir turu sırasında yaşanan tartışma sonucu bir kişi bıçakla ağır yaralandı. Olayın ardından saldırgan kaçarken, jandarma ekipleri kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde şarjda bırakılan elektrikli bisiklet patladı ve yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kadın, Beyazevler Mahallesi'nde otomobiline bindiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, olay yerinde yapılan incelemede 15 boş kovan bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?