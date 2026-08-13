Kütahya'da Suç Örgütüne Yönelik Gözaltılar
Ankara Başsavcılığı'nın soruşturmasında Kütahya'da 2 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, Kütahya'da da 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kütahya'dan İ.H.A. ve H.T. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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