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Kütahya'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kütahya'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Otomobilde bulunan sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kütahya\'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
18.12.2023 - 12:39,
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Kütahya'da kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya'dan Afyonkarahisar istikametine gitmekte olan 03 AEF 452 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil takla atarak metrelerce sürüklendi. Otomobilde bulunan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Kütahya, Son Dakika

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