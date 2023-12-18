Kütahya\'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kütahya'da kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya'dan Afyonkarahisar istikametine gitmekte olan 03 AEF 452 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil takla atarak metrelerce sürüklendi. Otomobilde bulunan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA