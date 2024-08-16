3.Sayfa

Kütahya'da tarihi ahşap binada korkutan yangın

KÜTAHYA - Kütahya'da tarihi ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölge halkını korkutan yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Kütahya'da İstiklal Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde bulunun 3 katlı tarihi ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Paniğe sebep olan yangın itfaiye ekiplerinin çabaları sonucunda çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Alevlere teslim olan tarihi bina kullanılmaz hale geldi.