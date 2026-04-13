Kütahya'da Tarihi Eser Operasyonu

13.04.2026 14:23
Kütahya'da düzenlenen operasyonda tarihi eserler ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi obje ile çeşitli ekipmanlar ele geçirilirken, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçu çerçevesinde operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ait 9 ikamet, 1 iş yeri ve 4 araçta yapılan aramalarda; 76 adet tarihi eser niteliğinde obje, 4 adet dedektör, 1 adet alan tarama cihazı, 10 adet sikke koruma ve tasnif kartonu, 5 adet tarihi eser temizleme aparatı, 2 adet büyüteç ile 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kütahya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı
Arsene Wenger’den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum Arsene Wenger'den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
Dünya devi gemileri yaktı Osimhen’i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu’yu kızdıracak tezahürat Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu'yu kızdıracak tezahürat

14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
13:59
Abluka öncesi Hürmüz’de trafik durdu Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
Abluka öncesi Hürmüz'de trafik durdu! Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
13:51
Tedesco’dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı
Tedesco'dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı
13:39
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi Kremlin’den sürpriz teklif
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
13:25
Ablukaya saatler kala İran’dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız
Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız
12:35
Canlı yayına damga vuran an Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
