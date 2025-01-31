Kütahya\'da Tarihi Eser ve Patlayıcı Ele Geçirildi

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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda çok tarihi eser ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, il genelinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda Gediz ilçesine bağlı Yeniköy'da bir adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 120 adet obje, 1 adet dedektör, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 545 gram patlayıcı olduğu değerlendirilen kimyasal madde ve 19 adet elektrikli fünye ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA